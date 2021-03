Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Motorradfahrer übersehen

Lippe (ots)

(KF)Am Freitagnachmittag befuhr ein 68jähriger Lemgoer mit seinem Krad BMW die Lemgoer Straße in Richtung Lemgo. Höhe Ortsausgang Klüt überholte der Mann mehrere PKW. Am Anfang der überholten Fahrzeugschlange befand sich eine 32jährige Detmolderin, die mit ihrem PKW VW nach links in eine Grundstückseinfahrt einbiegen wollte. Die Frau übersah den von hinten ankommenden Kradfahrer, sodass dieser in die linke Seite des PKW fuhr. Durch den Zusammenstoß wurde der Motorradfahrer glücklicherweise nur leicht verletzt. Er wurde ins Krankenhaus nach Detmold eingeliefert. Das total beschädigte Motorrad wurde von der Unfallstelle abgeschleppt. Zeugen werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat Detmold, Tel. 05231 6090, zu melden.

