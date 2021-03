Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Schmuck aus Wohnung entwendet

Lippe (ots)

(KF)Am Freitagvormittag gelangten bisher unbekannte Täter in die Wohnung einer älteren Dame im Bollweg. Die Täter verschafften sich auf bisher unbekannte Art und Weise Zugang zu den Wohnräumen und entwendeten dort Goldschmuck. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Detmold, Tel. 05231 6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell