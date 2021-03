Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe - Brand einer Gartenhütte

Lippe (ots)

(KF)Am Freitagabend, gegen 17:45 h, legte ein bisher unbekannter Täter Feuer in einer älteren Gartenhütte, die sich in einem Waldgebiet am Bolhöferweg befindet. Zeugen bemerkten dort eine Rauchentwicklung und sahen noch eine Person, die von dort weglief. An den Holzbalken der Hütte entstand leichter Sachschaden. Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Bad Salzuflen, Tel. 05222 98180.

