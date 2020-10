Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: 32-jähriger Autofahrer gefährdet durch rücksichtlose Fahrweise den Straßenverkehr - Polizei sucht Zeugen und weitere Betroffene

Mannheim-Innenstadt: (ots)

Eine Polizeistreife kontrollierte am Montag, den 19.10.2020 gegen 15.20 Uhr den Fahrer eines schwarzen Porsche Carrera S in der Kunststraße in Höhe der Quadrate O4 / N 5. Der 32-Jährige war zuvor wegen seiner rücksichtslosen Fahrweise aufgefallen. Auf seiner Fahrt von der Wilhelm-Varnholt-Allee über die Augusta-Anlage in Richtung Innenstadt verletzte er grob verkehrswidrig die Verkehrsvorschriften und nötigte mehrere Verkehrsteilnehmer zu starken Bremsmanövern um einen Zusammenstoß zu verhindern. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit hatte er hierbei mehrfach deutlich überschritten. Der 32-Jährige, der schon zuvor wegen verschiedener Verkehrsdelikte und "Punkte" im Zentralregister sanktioniert worden war, gelangt nun erneut wegen Gefährdung des Straßenverkehrs zur Anzeige. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können oder selbst durch die gefährdende Fahrweise des Verkehrsrowdies betroffen wurden, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt, Tel.: 0621/174-331-0 zu melden.

