Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hirschberg an der Bergstraße/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall - Radfahrer leicht verletzt und hoher Sachschaden

Hirschberg an der Bergstraße/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein 26-jähriger Radfahrer leicht verletzte und hoher Sachschaden am Pkw entstand, kam es am späten Sonntagnachmittag in der Hohensachsener Straße. Der 26-Jährige Radfahrer befuhr die Hohensachsener Straße bergabwärts, als der vor ihm fahrende, 57-jährige Mercedes-Fahrer auf Höhe der Jahnstraße verkehrsbedingt bremsen musste. Der Radfahrer fuhr dem Mercedes aufgrund Unachtsamkeit auf, stürzte und verletzte sich leicht. Er wurde anschließend durch Rettungskräfte in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden am Mercedes beläuft sich auf 8.000 Euro.

