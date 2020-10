Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St.Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter streift geparkten Pkw - Zeugen gesucht

St.Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer streifte am Samstag, gegen 08:15 Uhr, in der Kronauer Straße einen am Fahrbahnrand geparkten Fiat und flüchtete anschließend in Richtung Ortsausgang (Marktstraße). Der Unfall wurde durch einen couragierten Zeugen beobachtet der zunächst versuchte, den Unbekannten zu verfolgen. Anschließend setzte er die 49-jährige Fahrzeughalterin über den Unfall und den Schaden an ihrem Pkw in Kenntnis, der sich auf ca. 2.000 Euro beläuft. Laut des Zeugen soll es sich beim flüchtigen Pkw um einen schwarzen Kleinwagen gehandelt haben.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfall oder dem flüchtigen Pkw geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch unter der Telefonnummer 06222/5709-0 in Verbindung zu setzen.

