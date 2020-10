Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte sprühen Graffiti mit beleidigendem Inhalt an Polizeigebäude - Zeugen gesucht

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Sonntagmorgen besprühten unbekannte Täter in der Zeit zwischen 3 Uhr und 10.25 Uhr eine Hauswand des Polizeireviers in Hockenheim mit dem beleidigenden Schriftzug "ACAB". Der Schriftzug war mittels rosafarbener Sprühfarbe großflächig auf die Hauswand aufgebracht worden. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt. Hinweise zu den Tätern liegen derzeit nicht vor. Im Stadtgebiet Hockenheim wurden weitere Schriftzüge dieser Art, die in rosa und grüner Farbe an verschiedenen Einrichtungen wie Stromkästen und Brückenpfeilern aufgesprüht worden waren, festgestellt. Beim jetzigen Stand der Ermittlungen kann nicht ausgeschlossen werden, dass alle Schmierereien von denselben Unbekannten angebracht wurden. Zeugen, denen im fraglichen Zeitraum Verdächtiges aufgefallen ist oder die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Hockenheim, Tel.: 06205/2860-0 zu melden.

