Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Beim Abbiegen Radfahrer übersehen (27.07.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Ein Unfall mit einem leichtverletzten Radfahrer hat sich am Dienstag gegen 7 Uhr auf der Schwenninger Straße ereignet. Ein 24-jähriger Renault Zoe-Fahrer verließ die Bundesstraße 33 an der Ausfahrt "Villingen-Mitte / Schwenningen (West)" und bog nach rechts auf die Schwenninger Straße ab. Dabei übersah er einen 31-jährigen Radfahrer, den von rechts auf einem Radweg kam und in Richtung Innenstadt fuhr. Beim Zusammenstoß stürzte der Radfahrer und zog sich leichte Verletzungen zu. Ein Krankenwagen brachte ihn in ein nahegelegenes Krankenhaus.

