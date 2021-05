Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln/Oer-Erkenschwick: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Datteln:

Die Polizei sucht nach einem Fahrradfahrer, der am Mittwochabend auf der Provinzialstraße - im fließenden Verkehr - einen Autospiegel beschädigt haben soll. Ein Autofahrer gab an, gegen 18.20 Uhr in Richtung B235 unterwegs gewesen zu sein. Plötzlich habe ihm ein entgegenkommender Mann auf einem dunklen E-Bike gegen den linken Außenspiegel geschlagen. Der Schaden wird auf 500 Euro geschätzt. Der Fahrradfahrer fuhr anschließend weiter ohne anzuhalten. Er wird wie folgt beschrieben: etwa 25 Jahre alt, ca. 1,85m groß, korpulent, rote Haare, Dreitagebart. Er war dunkel gekleidet und trug keinen Helm.

Oer-Erkenschwick:

Auf der Ewaldstraße wurde zwischen Mittwochabend und Donnerstagvormittag ein blau/grauer Mitsubishi Pajero angefahren und beschädigt. Der Verursacher ist geflüchtet und hat einen Schaden von rund 1.000 Euro hinterlassen. Die hintere linke Stoßstange ist eingedrückt, außerdem ist das Rücklicht kaputt.

Hinweise zu den Unfallfluchten nimmt das zuständige Verkehrskommissariat in Herten unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell