Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Bundespolizei ertappt mutmaßlichen Geldschmuggler

Basel (ots)

Über 60.000 Euro versuchte ein 46-Jähriger über die Grenze zu schmuggeln. Die Bundespolizei konnte den Mann beim Grenzübertritt im Fernzug aus Deutschland ermitteln.

Bereits am frühen Dienstagmorgen (13.04.2021) wurde der chinesische Staatsangehörige im Fernzug im Badischen Bahnhof in Basel, von der sogenannten Gemeinsamen operativen Dienstgruppe (GoD) mit deutschen Bundespolizisten und Mitarbeitern der Eidgenössischen Zollverwaltung, kontrolliert. Da der Mann keine Ausweisdokumente vorlegen konnte, wurde er durch die Streife genauer kontrolliert. Bei der Durchsuchung des Reisegepäcks wurden die Beamten fündig. Mehrere Geldbündel konnten aufgefunden werden. Insgesamt versuchte der 46-Jährige 60.400 Euro über die Grenze zu schmuggeln. Die Auswertung der Fingerabdrücke ergab, dass der Mann in Deutschland wegen eines Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz zur Aufenthaltsermittlung gesucht wurde. Da er über die Herkunft des Geldes keine Angaben machte, wurde das Bargeld sichergesellt. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Geldwäsche sowie eines Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz wurde eingeleitet.

