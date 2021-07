Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar, Lkr. Rottweil) Betrunken Unfall und rund 26.000 Euro Schaden verursacht (11.07.2021)

Oberndorf am Neckar, Lkr. Rottweil (ots)

Mit über zwei Promille Alkohol im Blut hat ein 26-Jähriger am frühen Sonntagmorgen einen Verkehrsunfall und dabei rund 26.000 Euro Sachschaden auf der Lindenstraße (Landesstraße 415) verursacht. Der junge Mann war gegen 05.30 Uhr mit einem Audi von Oberndorf in Richtung Lindenhof auf der Lindenstraße unterwegs. Infolge des konsumierten Alkohols und einer nicht angepassten Geschwindigkeit kam der 26-Jährige mit dem Wagen im Verlauf einer Rechtskurve nach links von der Straße ab und prallte heftig in die Schutzplanken. Der Audi wurde abgewiesen und blieb schließlich total beschädigt im Straßengraben stehen. An dem Wagen entstand nach erster Einschätzung rund 23.000 Euro Sachschaden sowie an den Schutzplanken ein solcher in Höhe von rund 3000 Euro. Der Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Das total beschädigte Auto wurde abgeschleppt. Eine Alkoholüberprüfung bei dem 26-Jährigen ergab über knapp 2,5 Promille. Nach einer in der Klinik durchgeführten Blutentnahme muss sich der junge Mann nun in einem Strafverfahren verantworten.

