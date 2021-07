Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (BAB 81, Höhe Deißlingen, Lkr. Rottweil) 15.000 Euro Schaden nach Unfall beim Auffahren auf die Autobahn (11.07.2021)

Bundesautobahn A81, Höhe Deißlingen, Lkr. Rottweil (ots)

Rund 15.000 Euro Sachschaden an zwei beteiligten Mercedes sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Sonntagvormittag an der Autobahnanschlussstelle Villingen-Schwenningen, etwa auf Höhe von Deißlingen ereignet hat. Gegen 10.20 Uhr wollte eine 40-jährige Autofahrerin mit einem Mercedes an der Anschlussstelle Villingen-Schwenningen vom Beschleunigungsstreifen in Richtung Stuttgart auf die A 81 auffahren. Hierbei achtete die Frau nicht auf einen anderen Mercedes, dessen Fahrerin sich von hinten auf der rechten Fahrspur der Autobahn näherte. Die von hinten nahende Mercedes-Fahrerin versuchte noch, auf die linken Fahrstreifen auszuweichen. Dies war jedoch aufgrund eines anderen Fahrzeugs nicht möglich. Bei einer folgenden Kollision der beiden Fahrzeuge wurden keine Personen verletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell