Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Gas und Bremse verwechselt - Unfall fordert 9.000 Euro Schaden (10.07.2021)

Rottweil (ots)

Beim Einparken Gas und Bremse verwechselt und so einen Unfall mit rund 9.000 Euro Sachschaden verursacht hat eine 56-jährige Fahrerin eines Skodas am frühen Samstagabend im Bereich eines Restaurants in der Tuttlinger Straße. Die Frau wollte kurz nach 17 Uhr gegenüber einem Autohaus auf einem Restaurantparkplatz in der Tuttlinger Straße einparken und verwechselte dabei Gas- und Bremspedal. In der Folge beschleunigte der Skoda, überfuhr eine Hecke sowie einen Absatz und blieb schließlich auf der Terrasse des Restaurants beschädigt stehen. Glücklicherweise wurden bei dem Unfall keine Personen verletzt.

