Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Auto angefahren und abgehauen

Polizei sucht blauen VW Polo (12.07.2021)

Donaueschingen (ots)

Eine Unfallflucht begangen hat ein unbekannter Autofahrer am frühen Montagmorgen gegen 0.30 Uhr auf der Friedrich-Ebert-Straße. Ein Unbekannter mit einem blauen VW Polo beschädigte beim Ausparken einen Mercedes CL 500 4-Matic an der Frontstoßstange und fuhr davon, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro zu kümmern. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Donaueschingen, Telefon 0771 83783-0, zu melden.

