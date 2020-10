Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Uhingen - Rauchmelder ausgelöst

Angebranntes Essen verursacht Feuerwehreinsatz

Ulm (ots)

In einem Mehrfamilienhaus in Uhingen löste am Samstag gegen 11:41 Uhr ein Rauchmelder in einer der Wohnungen aus. Nachbarn nahmen auch Rauch aus der betreffenden Wohnung war und verständigten daraufhin die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte vor Ort stellten auf dem Herd einen vergessenen Topf mit angebranntem Essen fest. Der Topf wurde aus der Wohnung entfernt. Es entstand kein Schaden in der Wohnung. Die Freiwillige Feuerwehr Uhingen war mit drei Fahrzeugen vor Ort. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Susanne Holzmüller/Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(11804960)

