Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Uhingen - Trunkenheitsfahrt

Fahren ohne Fahrerlaubnis und ohne Zulassung aber mit Alkohol

Ulm (ots)

Am Samstag kontrollierten Beamte des Polizeireviers Uhingen gegen 16:30 Uhr eine nicht zugelassenen Mercedes C-Klasse an der Zufahrt B10 in Uhingen-Ost. Bei der Kontrolle stellten die Polizeibeamte deutliche Alkoholeinwirkung bei dem 40jähren Fahrzeuglenker fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen. Der Mercedesfahrer ist nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis. Er muss sich jetzt in einem Strafverfahren wegen mehreren Delikten verantworten. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Susanne Holzmüller/Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(1805557)

