Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Sachschaden bei Motorradunfall (10.07.2021)

Donaueschingen (ots)

Unverletzt geblieben ist ein Motorradfahrer bei einem Unfall am Samstag gegen 17 Uhr auf der Bundesstraße 27, Höhe des Flugplatzes Donaueschingen. Ein 61-Jähriger kam mit einer Triumph Tiger Explorer wegen eines Fahrfehlers auf gerader Stecke zu Fall. Obwohl der Fahrer mitsamt Maschine rund 200 m über die Fahrbahn rutschte, blieb er, dank guter Schutzbekleidung, unverletzt. An seinem Motorrad entstand allerdings Totalschaden in Höhe von rund 14.000 Euro.

