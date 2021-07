Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil, Lkrs. RW) Waschanlage beschädigt

Zeugen gesucht (10.07.2021)

Rottweil (ots)

Ein Unbekannter beging in der Nacht von Freitag, 23.00 Uhr, auf Samstag, 08.30 Uhr, eine Sachbeschädigung in der Waschanlage Morina in Rottweil, Tuttlinger Straße. Ein Monitor der elektronischen Kassenanlage wurde durch einen Schlag beschädigt, so dass das Bedienfeld komplett unbrauchbar wurde. Der Schaden beläuft sich auf ca. 2000 Euro. Die Polizei bittet Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf den Täter geben können, sich beim Polizeirevier Rottweil unter Tel. 0741 477-0 zu melden.

