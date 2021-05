Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210507-1: Polizei Rhein-Erft misst 51 Geschwindigkeitsüberschreitungen - Pulheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Mittwoch (5. Mai) haben Mitarbeiter des Verkehrsdienstes an der B59 bei Pulheim in Fahrtrichtung Köln eine mobile Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. Während der Messung zwischen 8 Uhr und 13.15 Uhr erfasste die Polizei Rhein-Erft insgesamt 2.515 Verkehrsteilnehmer. Davon hielten sich 51 Fahrer nicht an die Verkehrsregeln und müssen daher mit persönlichen Schreiben der Bußgeldstelle rechnen. Für den ausgewählten Streckenabschnitt ist eine Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h erlaubt. Ein Mercedes-Fahrer fiel den Verkehrsdienstmitarbeitern gegen 13 Uhr besonders auf, als die Messung eine Geschwindigkeit von 193 km/h ergab. Damit war der Autofahrer mit fast der doppelten erlaubten Geschwindigkeit unterwegs. Er muss mit einer Geldbuße von 600 EUR, zwei Punkten im Fahreignungsregister und einem dreimonatigem Fahrverbot rechnen.

Rund fünf Minuten später stellte die Polizei Rhein-Erft bei einer BMW-Fahrerin eine Geschwindigkeit von 174 km/h fest. Das Bußgeld wird in diesem Fall voraussichtlich 440 EUR betragen. Außerdem muss die Autofahrerin mit zwei Punkten im Fahrereignungsregister, sowie einem zweimonatigen Fahrverbot rechnen.

Die Polizei Rhein-Erft verdeutlicht:

Geschwindigkeit ist weiterhin eine der Hauptunfallursachen. Geschwindigkeitsunfälle ziehen meist erhebliche körperliche Folgen für die Beteiligten nach sich. Neben präventiven Maßnahmen bekämpft die Polizei Rhein-Erft daher Geschwindigkeitsverstöße um die Verkehrssicherheit nachhaltig zu erhöhen. Der Verkehrsdienst der Polizei setzt die Kontrollen im gesamten Kreis auch künftig weiter fort. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell