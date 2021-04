Polizei Dortmund

POL-DO: Raubüberfall auf Tankstelle - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Mit der Drohung "Geld her, oder die Hand ist ab!" versuchte ein bislang unbekannter Mann am 16.04.2021, Geld bei einem Raubüberfall auf einer Tankstelle an der Bornstraße in Dortmund zu erbeuten. Die Polizei sucht mithilfe der Personenbeschreibung Zeugen.

Gegen 22.20 Uhr betrat der Unbekannte die Verkaufsräume der Tankstelle und bestellte zunächst eine Schachtel Zigaretten. Als der Verkäufer Selbige auf den Tresen legte, zog der Täter eine Axt, ähnlich einem Fleischerbeil, und forderte mit der oben bezeichneten Drohung die Herausgabe von Bargeld.

Der Bedrohte weigerte sich jedoch und löste den Überfallalarm aus. Daraufhin floh der Räuber schließlich ohne Bargeld, jedoch mit den erbeuteten Zigaretten, auf der Bornstraße in nördliche Richtung.

Er wird wie folgt beschrieben:

- Rund 20 Jahre alt, schlank, ca. 190 cm groß, gepflegtes Erscheinungsbild, heller Hauttyp, sprach Hochdeutsch - Bekleidet mit dunklem Kapuzenpullover, eine FFP2-Maske im Gesicht, sehr helle Turnschuhe und ggf. ein helles T-Shirt unter dem Pulli - Er führte eine rote Tasche mit

Zeugen, die Angaben zu dem Gesuchten machen können, wenden sich bitte an die Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter der Telefonnummer 0231/132-7441.

