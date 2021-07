Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen und St. Georgen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Friedlich verlaufende Siegesfeiern nach EM-Finale (12.07.2021)

(Schwarzwald-Baar-Kreis) (ots)

Eine positive Bilanz hat die Polizei im Schwarzwald-Baar-Kreis anlässlich der Siegesfeiern nach dem EM-Finale am Sonntagabend und frühen Montagmorgen gezogen. In St. Georgen trafen sich nach Abpfiff rund 250 Personen im Bereich des "Bärenplatzes", um dort den Sieg der italienischen Nationalmannschaft zu feiern. Zwar konnten es ein paar Unverbesserliche nicht lassen, Pyrotechnik und Böller abzubrennen, trotzdem blieb es aus polizeilicher Sicht, auch bei einem anschließenden Autokorso mit rund 80 Autos durch die Innenstadt, insgesamt erfreulich ruhig. In VS-Schwenningen versammelten sich etwa 600 feierfreudige Fans auf dem Muslenplatz. Auch hier gab es Lärm durch Böller und vier Personen mussten die Beamten des Platzes verweisen. Einen Autocorso mit rund 200 Autos, der in der Innenstadt hupend seine Runden zog, überwachte die bestens vorbereitete Polizei. Mit Verkehrsregelungen und teilweiser Sperrung von Straßenabschnitten gelang es ihr, den Autotross in "geregelten Bahnen" zu lenken. Für Übermütige, die sich hin- und wieder aus fahrenden Autos herauslehnten, gab es belehrende Gespräche aber auch Ermahnungen. Insgesamt verhielt sich der Großteil der Feiernden aber sehr vernünftig. Gegen 1.30 Uhr löste sich der Autokorso und ab etwa 2 Uhr auch die Versammlung auf dem "Muslenlatz" auf.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell