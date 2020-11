Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei nimmt gesuchte Straftäter fest

Kehl/Neuried AltenheimKehl/Neuried Altenheim (ots)

Im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich, haben Beamte der Bundespolizei gestern zwei gesuchte Straftäter verhaftet. Gegen den Insassen eines Fernreisebusses aus Frankreich, der an der Kehler Europabrücke kontrolliert wurde, bestand ein Haftbefehl wegen eines Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz. Der pakistanische Staatsangehörige konnte die Geldstrafe nicht bezahlen und wurde zur Verbüßung einer 70-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe ins Gefängnis gebracht. Eine Haftstrafe von 19 Tagen konnte hingegen ein rumänischer Staatsangehöriger durch die Bezahlung der Geldstrafe abwenden. Er wurde am Grenzübergang in Neuried Altenheim kontrolliert und wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis per Haftbefehl gesucht.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg

Dieter Hutt

Telefon: 0781/9190-103

E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell