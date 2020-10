Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei stellt falschen Ausweis sicher

KehlKehl (ots)

Beamte der Bundespolizei haben gestern bei einer Kontrolle an der Kehler Europabrücke einen falschen Ausweis sowie eine geringe Menge Betäubungsmittel sichergestellt. Der Insasse eines Fernreisebusses aus Frankreich wies sich bei der Kontrolle mit einem falschen slowakischen Personalausweis aus. In der polizeilichen Vernehmung gab der georgische Staatsangehörige an, das falsche Dokument in Paris gekauft zu haben. Zusätzlich hatte er eine geringe Menge Haschisch bei sich. Er musste nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen zurück nach Frankreich, erhält Anzeigen und ein mehrjähriges Einreiseverbot für Deutschland.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg

Dieter Hutt

Telefon: 0781/9190-103

E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell