POL-KN: (Rottweil, B 27) Unfall mit überschlagenem Kleintransporter (10.07.2021)

Ein überschlagener Kleintransporter und rund 11.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Unfalls, der am Samstagabend, kurz vor 19.30 Uhr, im Bereich des Kreisverkehrs Bundesstraße 27 und Oberndorfer Straße an der Ortsumfahrung Rottweil passiert ist. Ein 70-jähriger Fahrer eines Opel Vivaro Kleintransporters fuhr im Kreisverkehr aus Unachtsamkeit gegen den vorhandenen Randstein. In der Folge übersteuerte der Mann den Kleintransporter, so dass dieser von der Fahrbahn abkam, sich überschlug und auf der Fahrerseite liegen blieb. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt.

