Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar, Lkr. Rottweil) Polizei sucht Zeugen zu einer Unfallflucht in der Schubertstraße (10. - 11.07.2021)

Oberndorf am Neckar, Lkr. Rottweil (ots)

Zu einer Unfallflucht, die sich im Zeitraum vom späten Samstagnachmittag bis Sonntagabend in der Schubertstraße ereignet hat und bei welcher ein geparkter Seat beschädigt worden ist, sucht die Polizei Zeugen. Vermutlich fuhr ein derzeit noch unbekannter Fahrer eines Auto-Anhängergespanns im genannten Zeitraum gegen den geparkten Seat, der vor dem Anwesen Nummer 41 in der Schubertstraße abgestellt war. Ohne sich weiter um den angerichteten Schaden an dem Seat in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Hinweise zu dem Unfallverursacher nimmt die Polizei Oberndorf (Tel.: 07423 8101-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell