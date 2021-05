Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Verkehrsunfall im Stadtgebiet Delmenhorst

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch dem 12.05.2021 kam es gegen 13:10 Uhr in Delmenhorst auf der Dwostraße zu einem Verkehrsunfall, als ein 81-jähriger Pkw-Fahrer aus Ganderkesee die Dwostraße in Richtung Nutzhorner Straße befuhr und aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Kleintransporter eines 31-jährigen aus Ganderkesee. Der 81-jährige und seine ebenfalls 81-jährige Beifahrerin wurden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der 31-jährige wurde leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf etwa 13.000,- EUR geschätzt. Für die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten musste die Dwostraße bis etwa 14:30 Uhr gesperrt werden.

