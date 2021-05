Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: E-Bike in Nordenham aufgefunden +++ Eigentümer gesucht

Delmenhorst (ots)

Bereits am Mittwoch, 28. April 2021, wurde an der Hansingstraße in Nordenham ein E-Bike der Marke ,,Victoria'' in einem Gebüsch liegend aufgefunden. Der Eigentümer des Fahrrads wird gebeten, sich bei der Polizei Nordenham unter der Telefonnummer 04731/99810 zu melden.

