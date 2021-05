Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Dieseldiebstahl auf dem Autobahnparkplatz "Hemmelsberg" der A28 in Fahrtrichtung Oldenburg (Gemeinde Hatten) +++Zeugenaufruf+++

Delmenhorst (ots)

In der Nacht vom Mittwoch, den 12. März 2021, wurden in der Zeit von 01:00 Uhr bis 06:00 Uhr aus einem Lastkraftwagen auf dem Parkplatz "Hemmelsberg" an der A28, zwischen der Anschlussstelle Hatten und dem Autobahnkreuz Oldenburg-Ost, ca. 350 Liter Dieselkraftstoff entwendet.

Der Lkw-Fahrer nahm dort in diesem Zeitraum seine Ruhezeit wahr.

Hinweise auf den oder die bislang unbekannten Täter liegen bislang nicht vor.

Der Schaden wurde auf ca. 450 Euro geschätzt.

Die Autobahnpolizei Ahlhorn bittet darum, dass sich Zeugen des Vorfalles telefonisch unter: 04435-93160 melden.

