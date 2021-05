Polizei Bielefeld

POL-BI: Leiter bei Einbruch bereitgestellt

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld / Mitte - In der Nach zu Samstag, 01.05.2021, haben Einbrecher in einem Gebäude an der Meisenstraße aus bislang unbekanntem Grund einen Teil ihrer anvisierten Beute zurückgelassen.

Zwischen Freitag, gegen 23:00 Uhr, und Samstag, gegen 07:00 Uhr, erschienen Unbekannte auf dem Gelände eines Veranstaltungszentrums in Nähe der Einmündung der Laubstraße. Sie brachen eine Metalltür auf und verschafften sich so gewaltsam Zutritt in die Halle. Aus einem Raum entwendeten die Einbrecher ein Mischpult und verschwanden damit unerkannt.

Am Tatort ließen die unbekannten Täter eine vorgefundene Leiter mitten in einem Raum unter montierten Leuchten stehen. Es besteht der Verdacht, dass sich die Einbrecher neben dem Mischpult auch für die Deckenbeleuchtung interessierten.

Die Polizei bittet um Hinweise an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 16 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell