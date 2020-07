Feuerwehr Bochum

FW-BO: Zimmerbrand in Weitmar

Bochum (ots)

Parallel zum Großbrand in Bochum Langendreer an der Hauptstraße (siehe separater Pressebericht), musste die Feuerwehr Bochum zu einem weiteren Zimmerbrand an der Straße "Am Kuhlenkamp" in Weitmar ausrücken. Dieser konnte schnell gelöscht werden, Verletzte gab es nicht.

Der Brand wurde um 21.24 Uhr gemeldet. Als die Einsatzkräfte der Feuerwache Wattenscheid an dem Mehrfamilienhaus eintrafen, hatten sich bereits alle Bewohner selbstständig und unverletzt in Sicherheit gebracht. In einer Wohnung im dritten Obergeschoss brannte Mobiliar in einem Zimmer. Ein Trupp unter Atemschutz konnte die Flammen schnell mit einem Strahlrohr ablöschen. Anschließend wurde die Wohnung belüftet.

Um 22.35 Uhr war der Einsatz beendet, bei dem neben der Berufsfeuerwehr auch die Löscheinheiten Linden und Dahlhausen der Freiwilligen Feuerwehr eingesetzt wurden. Zur Brandursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Bochum

Pressestelle

E-Mail: feuerwehr-pressestelle@bochum.de

Telefon: 0234 9254-978

Verfasser: Simon Heußen

http://notfallinfo-bochum.de

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell