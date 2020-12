Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

PronsfeldPronsfeld (ots)

Am Mittwoch, den 16.12.2020, kam es auf einem Mitarbeiter-Parkplatz des Arla-Geländes in Pronsfeld in der Zeit zwischen 14:00 und 22:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen dort geparkten Audi am Heck der Beifahrerseite. Der besagte Fahrzeugführer entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Prüm Tel: 06551/9420 zu wenden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell