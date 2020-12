Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Illegale Müllentsorgung

FleringenFleringen (ots)

Am Samstag, den 12.12.2020 wurde der Polizeiinspektion Prüm eine illegale Müllentsorgung an einem Radweg zwischen Baselt und Fleringen mitgeteilt. Durch unbekannte Täter wurden mehrere Reifen und ein Fernseher illegal entsorgt. Seitens der Polizeiinspektion Prüm wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 06551/9420 oder per Email pipruem@polizei.rlp.de zu melden.

