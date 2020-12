Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl von Baggerteilen

PrümPrüm (ots)

In der Zeit vom 15.12.2020, 19.00 Uhr bis 16.12.2020, 08.00 Uhr wurden Teile von einem gelben Bagger der Marke Catapillar abmontiert und entwendet. Der Bagger stand neben der B421 in Höhe des Windparks Scheid zwischen den Ortschaften Scheid und Losheim. Bisher unbekannte Täter haben an dem Bagger zwei Arbeitsscheinwerfer und eine Motorhauben-Abdeckung abmontiert und entwendet. Der Schaden dürfte etwa 500 Euro betragen.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Prüm unter Tel.: 06551-9420 oder per E-Mail: pipruem.dgl@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Prüm

Tiergartenstraße 82

54595 Prüm



Tel.: 06551-9420

E-Mail: pipruem.dgl@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell