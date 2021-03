Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe- Vollsperrung der Friesoyther Straße nach Verkehrsunfall

Am Sonntag, den 28.März 2021, gegen 13.10 Uhr befuhr ein 30-jähriger Fahrer mit seiner Sattelzugmaschine den Kreisverkehr Oldenburger Ring und wollte diesen in Richtung Böseler Straße verlassen. Hierbei rutschte der Auflieger von der Zugmaschine und beschädigt die Straße. Die Friesoyther Straße musste für mehrere Stunden beidseitig gesperrt werden. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Saterland/Ramsloh- Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Am Sonntag, 28. März 2021, gegen 15.55 Uhr, kam es in der Mozartstraße zu einem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Ein 34-jähriger Mann aus Saterland sollte wegen des Verdachts einer Sachbeschädigung zur Identitätsfeststellung durchsucht werden. Einer vorherigen Aufforderung, sich auszuweisen, kam der 34-Jährige nicht nach. Bei der Durchsuchung leistete der 34-Jährige Widerstand. Den Polizeibeamten gelang es den 34-Jährigen zu überwältigen und vorläufig in Gewahrsam zu nehmen. Da der Verdacht bestand, dass der 34-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol gestanden haben könnte, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 2,8 Promille. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der 34-Jährige entlassen. Alle Polizeibeamten blieben unverletzt.

Bösel- Sachbeschädigung an Museumseisenbahn

Zwischen Donnerstag, 25. März 2021, 16.00 Uhr, und Samstag, 27. März 2021, 11.00 Uhr, kam es im Bereich der Museumseisenbahn an der Thüler Straße zu einer Sachbeschädigung. Bislang unbekannte Täter schlugen eine Fensterscheibe der Museumseisenbahn ein. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bösel (Tel. 04494-922620) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell