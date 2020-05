Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Pkw fährt gegen Hauswand

Großlittgen (ots)

Am Sonntag, 10.05.2020 befuhr ein 19-jähriger Verkehrsteilnehmer die Wittlicher Straße in Großlittgen. An der abknickenden Vorfahrt in Richtung Himmeroder Straße kam er aus noch ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Hauswand. Glücklicherweise wurde der Pkw-Fahrer nicht verletzt. Am Fahrzeug und der Hauswand entstanden Sachschaden. Im Einsatz befanden sich die FFW Großlittgen, vorsorglich das DRK sowie die Polizei Wittlich.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wittlich



Telefon: 06571-9260

www.polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell