POL-KN: (Vöhringen, Lkr. Rottweil) Scheibe an einem abgestellten Auto eingeschlagen (11.07.2021)

Vöhringen, Lkr. Rottweil (ots)

In den frühen Morgenstunden des Sonntags, vermutlich gegen 03 Uhr, hat ein unbekannter Täter mit einem Stein die Heckscheibe eines in der Tonaustraße, nahe der Abzweigung Rötenmühleweg abgestellten VW Caddys eingeschlagen. Zudem versuchte der Unbekannte auch die Scheibe der Fahrertür an dem Caddy zu beschädigen, was jedoch misslang. Anwohner hörten gegen 03 Uhr entsprechenden Lärm. Hinweise zum Täter der begangenen Sachbeschädigung nimmt die Polizei Sulz (07454 9274-6) entgegen.

