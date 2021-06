Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 200621-461: Jugendlicher Räuber festgenommen

Gummersbach (ots)

Unter Vorhalt eines Messers soll ein 14-Jähriger am Freitag (18. Juni) im Gummersbacher Forum einen 13-Jährigen ausgeraubt haben. Der 13-Jährige Wiehler befand sich in Begleitung einer 16-jährigen Wiehlerin um 18:35 Uhr im Forum. Vor dem dortigen Supermarkt trafen sie auf den 14-Jährigen. Dieser sprach die Beiden an und zückte plötzlich ein Messer. Er nahm aus der Geldbörse des 13-Jährigen einen Geldschein und flüchtete anschließend in Richtung Busbahnhof. Dort trafen ihn Polizeibeamte an. Das Messer fanden die Polizisten versteckt unter einer Bank. Der 14-Jährige blickt nun einem Strafverfahren entgegen. Er wurde an seine Erziehungsberechtigten übergeben.

