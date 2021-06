Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 180621-458: Taschendieb klaut 85-Jähriger das Portemonnaie

Waldbröl (ots)

Beim Einkauf in einem Lebensmittelmarkt an der Gerberstraße ist einer 85-Jährigen aus Waldbröl am Donnerstag (17. Juni) die Geldbörse gestohlen worden.

Die Waldbrölerin hatte gegen 10 Uhr den Markt betreten und ihre Geldbörse in einem Tragebeutel verstaut, welcher an ihrem Rollator befestigt war. Wenig später an der Kasse fiel ihr auf, dass ihr schwarzes Portemonnaie fehlte. Die Polizei rät, Geldbörsen oder Brieftaschen möglichst in verschlossenen Innentaschen von Bekleidungsstücken oder zumindest nah am Körper zu tragen.

Auf einer Videoaufzeichnung aus dem Supermarkt ist zu sehen, wie eine Frau mit dunklen Haaren, die zu einem Zopf gebunden waren, der 85-Jährigen folgt. Die Frau trug ein schwarzes Kleid und eine schwarze Handtasche.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell