Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 170621-455: Kettensägen bei Einbruch erbeutet

Hückeswagen (ots)

In ein Firmengebäude im Industriegebiet Wiehagen sind Unbekannte zwischen Mittwochabend (16. Juni, 21 Uhr) und Donnerstagfrüh (17. Juni, 4.15 Uhr) eingebrochen. Um in das in der Wiehagener Straße gelegene Firmengebäude zu gelangen, schlugen sie jeweils ein Fenster auf der Seite und auf Rückseite des Gebäudes ein. Anschließend durchwühlten die Unbekannten mehrere Räume und stahlen drei Kettensägen der Marke Stihl aus einem Maschinenlagerraum. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

