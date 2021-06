Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 170621-454: Radfahrer bei Zusammenstoß mit Anhänger schwer verletzt

Lindlar (ots)

Schwere Verletzungen hat sich ein 17-jähriger Fahrradfahrer am Mittwoch (16. Juni) bei einem Unfall auf der Horpestraße zugezogen. Der Engelskirchener fuhr um 15.10 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Horpestraße in Richtung Engelskirchener Straße. Dabei stieß er mit dem Vorderrad an ein am Fahrbahnrand geparkten Anhänger. Durch den Zusammenstoß wurde der Radfahrer auf die offene Ladefläche des Anhängers geschleudert. Er kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

