Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 160621-452: Zeugen nach Unfall gesucht

Hückeswagen (ots)

In den vergangenen Tagen ist an der Kreuzung B237 / Industriestraße ein Ampelmast von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt worden. Der Schaden befindet sich in einer Höhe bis zu etwa 2,10 Meter. Der genaue Unfallzeitpunkt ist nicht bekannt.

Wer hat den Unfall möglicherweise beobachtet? Wer kann Angaben dazu machen, wann der Schaden noch nicht da war?

Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell