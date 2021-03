Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - 51-jährige Pedelec Fahrerin schwer verletzt

Wesel (ots)

Eine 51-jährige Frau aus Voerde befuhr am Dienstag gegen 17.20 Uhr mit ihrem Pedelec die Lippebrücke auf der Willy-Brandt-Straße in Fahrtrichtung Wesel. Ihr kam ein 13-jähriger Junge aus Voerde mit seinem Fahrrad entgegen. An der Unfallörtlichkeit ist der Geh-/ Radweg in beide Richtungen für Radfahrer freigegeben. Als beide Fahrzeuge sich begegneten, stießen beide Fahrradlenker gegeneinander. Hierbei kam die 51-jährige Frau zu Fall und verletzte sich derart schwer, dass sie mit einem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik geflogen werden musste. Der 13-Jährige wurde durch den Zusammenstoß nicht verletzt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell