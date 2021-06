Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 160621-450: Ladendieb wehrt sich

Gummersbach (ots)

Ein 16-Jähriger versuchte sich am Dienstag (15. Juni) nach einem Ladendiebstahl gegen sein Festhalten zu wehren. Nun wird gegen ihn wegen Räuberischem Diebstahl ermittelt.

Gegen 14:45 Uhr entnahm er in einem Geschäft in der Hindenburgstraße Liquids für E-Zigaretten aus einer Verpackung und steckte sie in seinen Rucksack. Nachdem er ohne zu bezahlen in Richtung Ausgang ging, sprachen ihn dort zwei Angestellte an und versperrten ihm den Weg. Der 16-Jährige wehrte sich gegen das Festhalten und versuchte zu flüchten. Erst als ein 42-jähriger Kunde zusätzlich eingriff konnte er an der Flucht gehindert und zurück in das Geschäft gebracht werden. Die hinzugerufene Polizei nahm ihn mit zur Wache, wo er an einen Erziehungsberechtigten übergeben wurde.

