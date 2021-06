Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 150621-447: Kradfahrer bei Zusammenprall mit Auto schwer verletzt

Wipperfürth (ots)

Bei einem Motorradunfall auf dem Dellweg am Sonntagmorgen (13. Juni) hat sich ein Kradfahrer aus Ennepetal schwere Verletzungen zugezogen. Der 58-Jährige war um 8.30 Uhr mit seiner Suzuki auf dem Dellweg unterwegs. Zeitgleich befuhr eine 45 Jahre alte Frau aus Wipperfürth die Straße in entgegengesetzte Richtung aus Gimborn kommend. Als der Motorradfahrer aufgrund eines Schlaglochs die Kontrolle über seine Maschine verlor und zu Fall kam, rutschte er über die Fahrbahn und krachte in den Wagen der Wipperfürtherin. Er kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell