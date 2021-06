Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 150621-448: Regenfallrohre gestohlen

Gummersbach (ots)

Regenfallrohre haben Kriminelle am Wochenende in der Ernst-Zimmermann-Straße in Dieringhausen gestohlen. Im Tatzeitraum zwischen 14 Uhr am Samstag um 11 Uhr am Montag (14. Juni) montierten die Täter an einem Wohnhaus mehrere Meter Regenfallrohre ab. Dabei beschädigten sie auch die Regenrinne des Hauses.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990.

