Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfallflucht - Ermittlungen aufgenommen

Lauterecken (ots)

Einen Teil des Kennzeichens eines geflüchteten Unfallgegners hat am Sonntagabend die Fahrerin des geschädigten PKW an die Polizei weitergeben können. Die Beamten nahmen den Unfall an der engen Abzweigung Hauptstraße / Bergstraße auf. In Richtung Glanbrücke war vermutlich der Fahrer eines dunklen Ford Focus etwas zu schnell unterwegs und touchierte an der Unfallstelle den Spiegel des ihm entgegenkommenden Fahrzeuges. Bei der Polizei hat sich der geflüchtete Unfallfahrer noch nicht gemeldet. Trotz der erfolgsversprechenden Ermittlungsansätze hier auch für ihn, die Erreichbarkeit der Polizei in Lauterecken: Telefon-Nummer 06382 9110. |pilek-AH

