Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Blaubach (ots)

Am Samstag ereignete sich gegen 22:45 Uhr in der Straße "Im Röhrbach" ein Verkehrsunfall mit einem beteiligten Kleinkraftrad. Ein Passant sah eine männliche Person vor seinem Anwesen auf dem Boden liegen. Sein Kleinkraftrad lag auf seinen Beinen, so dass dieser sich nicht selbstständig aus seiner Lage befreien konnte. Der am Boden Liegende erlitt bei dem Unfall Kopfverletzungen, weshalb ein Rettungswagen alarmiert wurde. Er wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in das Krankenhaus nach Kusel verbracht. Da während der Unfallaufnahme bei dem Fahrer deutlicher Atemalkoholgeruch festgestellt wurde, veranlasste die Polizei eine Blutprobe und leitete ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ein.

Die Polizei Kusel bittet um Hinweise unter Tel: 06381/9190 oder unter Email: pikusel@polizei.rlp.de.|pikus

