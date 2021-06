Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 160621-453: Raub in Eckenhagen

Reichshof (ots)

Als Paketboten haben sich Räuber ausgegeben, die am Mittwochvormittag (16. Juni) eine 74-jährige Frau in ihrem Einfamilienhaus in Eckenhagen überfallen haben.

Gegen 11 Uhr klingelte ein unbekannter Mann, mit einem Paket auf dem Arm, an der Haustür der 74-Jährigen. Als diese die Tür öffnete betrat der Unbekannte sofort das Haus, gefolgt von einem Mittäter. Der Paketbote fragte die völlig überrumpelte Frau nach Geld und Wertsachen und fesselte ihre Hände und Füße. Anschließend durchsuchten die Täter das Haus. Nach bisherigen Erkenntnissen stahlen die beiden Täter einen Rucksack mit einer Fotoausrüstung und flüchteten anschließend vom Tatort.

Die 74-Jährige konnte sich kurze Zeit später eigenständig befreien und den Notruf wählen. Sie blieb unverletzt.

Vor dem Wohnhaus wurde ein roter Kombi gesehen. Dieser wurde möglicherweise von den Tätern als Fluchtfahrzeug genutzt.

Nach ersten Angaben soll einer etwa 1,75m groß und sehr schlank sein. Er hatte dunkle Haare und dunkle Augen. Sein Komplize wird beschrieben als 1,65m groß mit hellen Haare. Er trug eine Brille. Beide Männer trugen rote T-Shirts und dunkelblaue Hosen.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 1 in Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990.

