Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0601--Polizeirevier beschmiert--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Schwachhausen, Parkallee Zeit: 21.09.20, 03.20 Uhr

Unbekannte beschmierten in der Nacht von Sonntag auf Montag eine Außenwand am Polizeirevier in Schwachhausen. Die Polizei sucht Zeugen. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Objektschutzkräfte stellten gegen 3.20 Uhr einen Schriftzug am Polizeirevier Schwachhausen fest. Unbekannte Täter hatten an der Außenfassade mit weißer Farbe das Wort "Mörder " großflächig angebracht. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat in der vergangenen Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht?

Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 jederzeit entgegen.

