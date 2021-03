Polizei Aachen

POL-AC: Einladung zur Video- Pressekonferenz: Bekanntgabe der polizeilichen Kriminalitätsstatistik für das Jahr 2020

Aachen/ StädteRegion (ots)

Nächsten Montag werden der Aachener Polizeipräsident Dirk Weinspach und der Leiter der Direktion Kriminalität, Herr Andreas Bollenbach, die Kriminalitätsstatistik für das Jahr 2020 vorstellen. Die Pressekonferenz wird in diesem Jahr in Form einer Videokonferenz stattfinden. Interessierte Medienvertreter sind herzlich eingeladen. Es wird gebeten, sich bis Freitagnachmittag bei der Pressestelle der Aachener Polizei per Mail zu melden. Die benötigten Daten zum Einwählen in die Konferenz und weitere Informationen zum Ablauf werden Ihnen dann übermittelt.

Die Videokonferenz ist terminiert für:

Montag, 08.03.2021, 13 Uhr (das Einwählen beginnt um 12.30 Uhr)

(pw)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell